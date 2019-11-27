باستثناء عدد من الدوائر.. تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في النجف الاشرف

2019/11/27 | 22:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في المحافظة.

وقال بيان لمكتبه، تلقته "الغد برس"، ان "الياسري اعلن يوم غد عطلة رسمية في المحافظة عدا الدوائر الامنية والصحية والخدمية".

يشار الى ان مديرية شرطة المحافظة فرضت حظرا للتجوال حتى اشعار اخر على اثر احراق القنصلية الايرانية.

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