2019/11/27 | 22:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | محتجون يحرقون القنصلية الإيرانية في محافظة النجف بعد انسحاب القوات المكلفة بحمايتها

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