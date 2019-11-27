عاجل | محتجون يحرقون القنصلية الإيرانية في محافظة النجف بعد انسحاب القوات المكلفة بحمايتها


عاجل | محتجون يحرقون القنصلية الإيرانية في محافظة النجف بعد انسحاب القوات المكلفة بحمايتها
2019/11/27 | 22:47 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | محتجون يحرقون القنصلية الإيرانية في محافظة النجف بعد انسحاب القوات المكلفة بحمايتها

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