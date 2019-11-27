احراق جزء من القنصلية الإيرانية بالنجف وإعلان حظر للتجوال بالمحافظة.. فيديو وصور

2019/11/27 | 22:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ، اليوم الاربعاء، بان متظاهرين غاضبين اقدموا على حرق جدار القنصليه الإيرانيه في النجف، فيما اصيب 70 متظاهراً بحالات اختناق بعد ان اطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.وذكر المصدر، قرابة 70 شخصا من المتظاهرين تعرضوا الى الاصابة بحالات اختناق بعد إطلاق غازات مسيلة للدموع والرصاص الحي من قبل […]

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