العمل وصندوق الضمان ينسقان لاستثمار المشاريع الصناعية

2019/11/27 | 22:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

تبحثُ وزارةُ العمل والشؤون الاجتماعية مع صندوق الضمان آلية استثمار المشاريع الصناعية ، بينما تعمل على تنفيذ خطة ستراتيجية لاقامة الدورات التدريبية للقضاء على البطالة .

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان لـ" الصباح " : ان الوزارة تعمل بالتعاون مع صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على وضع آلية للاستثمار في المشاريع الصغيرة ، مؤكدا مناقشة تشغيل بعض المصانع المتوقفة مستقبلا بالتنسيق مع وزارة الصناعة .

وافاد بأن الوزارة اعدت خطة لتنمية وزيادة واردات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي من خلال المشاريع الاستثمارية التي من المؤمل المضي بها وتنفيذها قريبا من اجل تشجيع المنتوج الوطني وتشغيل الايدي العاملة فضلا عن اعادة احياء المصانع المتوقفة ورفدها بالايدي العاملة المحلية .

وعلى صعيد متصل افاد مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض لـ " الصباح " : بانه تم اعداد التعليمات الخاصة بمنح اجازة المراكز التدريبية الخاصة ، من اجل تنفيذ الخطة الستراتيجية للقضاء على البطالة .

واضاف انه سيتم تنفيذ ذلك من خلال اقامة الدورات التدريبية لاكساب المتدربين المهارات الكافية التي تؤهلهم وتمكنهم من اقامة مشاريعهم الصغيرة وفق متطلبات سوق العمل .واردف باهض انه تم اعداد شروط لمنح الاجازات للمراكز التدريبية الخاصة للمساهمة في اقامة الدورات للعاطلين عن العمل ومساعدتهم في البدء بمشاريع تؤمن لهم مصدرعيش وحياة افضل .



من جانبها بينت معاون مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال نجلة عيسى لـ" الصباح" : انه تم اجراء زيارات ميدانية لاكثر من 70 مشروعا مدنيا في محافظة النجف الاشرف لحثها على تأدية التزاماتها تجاه الدائرة ، فضلا عن شمول 21عاملا وعشرة مشاريع جديدة بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وانجاز 16 معاملة مكافأة نهاية الخدمة وتاييد خدمة لـ 35 عاملا مضمونا في المحافظة .

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