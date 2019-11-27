توزيع 10 آلاف قطعة أرض في النجف قبلَ نهاية 2019

2019/11/27 | 22:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف / حسين الكعبي

هيأت الادارةُ المحلية في النجف 10 الاف قطعة ارضٍ سكنية لتوزيعها بين المستحقين قبل نهاية العام الحالي.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري بتصريح لـ”الصباح” ان ادارة المحافظة تستعد لتوزيع 10 الاف قطعة ارض سكنية بين الفئات المستحقة قبل نهاية العام الحالي، مبينا ان هذه الخطوة جاءت ضمن الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المحلية في المحافظة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتوفير السكن اللائق للاسر الفقيرة.



ولفت الى ان المحافظة حددت آليات مراجعة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة لغرض التقديم للحصول على قطعة ارض سكنية، مشيرا الى ان المستفيدين المذكورين ااعلاه في قضاءي النجف والكوفة يمكنهم تقديم طلباتهم من خلال مخاتير المناطق التي يسكنون فيها، اما سكنة باقي الاقضية والنواحي فيكون التقديم في مقرات الوحدات الادارية التي يتبعون لها.



واضاف الياسري ان المحافظة اعطت الاولوية للاسر المتعففة ومحدودي الدخل في اصدار القرارات التي تسهم في تحسين اوضاعهم، فقد تقرر انشاء اربعة الاف وحدة سكنية واطئة الكلفة يتم تخصيصها للاسر ذات الدخل المحدود.

وفي ما يتعلق بقرارات الاصلاح التي تم اتخاذها، افاد الياسري بفتح التحقيق في ملف قناة النجف الفضائية واعادة هيكليتها وابعادها عن المحاصصة الحزبية واختيار عناصر كفوءة من ذوي الاختصاص لادارتها، كما تمت مفاتحة وزارة التجارة لغرض اعادة تاهيل الاسواق المركزية في المحافظة.

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