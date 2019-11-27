2019/11/27 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ باشر رئيس الاركان السابق للجيش العراقي الفريق بابكر زيباري، اليوم الاربعاء، مهام عمله مسؤولاً للمكتب العسكري لرئاسة اقليم كوردستان.

واجتمع زيباري اليوم الاربعاء مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وكتب لاحقا في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورا قال فيه "من اليوم فصاعداً باشرت عملي مسؤولا للمكتب العسكري لرئاسة اقليم كوردستان"، معربا عن امله "ان اخدم الناس واقليم كوردستان" حسب تعبيره.

وعمل زيباري بعد سقوط النظام السابق عام 2003 رئيساً لاركان القوات المسلحة العراقية، وبعد الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي تم ابعاده عن المنصب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابكر زيباري مسؤولاً للمكتب العسكري لرئاسة اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابكر زيباري مسؤولاً للمكتب العسكري لرئاسة اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).