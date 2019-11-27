بسام الراوي يغرد عقب اصابته أمام العراق

2019/11/27 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر اللاعب القطري، العراقي الاصل، بسام هشام علي الراوي، اليوم الاربعاء، تغريدة عقب اصابته في مباراة المنتخبين العراقي والقطري، في افتتاح بطولة كأس الخليج.

وقال الراوي في تغريدته بموقع تويتر "لا شي يساوي العافية في هذه الدنيا، فمن يدركها فليحمد الله وليشكر فضله على هذه النعمة".

وكان الراوي قد تعرض لاصابة في لقاء منتخبي قطر والعراق، ومن المقرر ان تبعده لعدة اسابيع عن الملاعب.

يذكر ان المنتخب العراقي فاز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد، يوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج.

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