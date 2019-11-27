مكتب السيد المدرسي ينفي حرق مكتبه

2019/11/27 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب المرجع المدرسي اليوم الاربعاء، حرق مكتبه.

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