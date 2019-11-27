مكتب السيد المدرسي ينفي حرق مكتبه


مكتب السيد المدرسي ينفي حرق مكتبه
2019/11/27 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفى مكتب المرجع المدرسي اليوم الاربعاء، حرق مكتبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيد المدرسي ينفي حرق مكتبه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيد المدرسي ينفي حرق مكتبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
Sponsored Links
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب