اعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي في النجف الأشرف

2019/11/27 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع دوائر الدولة باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية.

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