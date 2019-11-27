اعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي في النجف الأشرف


اعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي في النجف الأشرف
2019/11/27 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع دوائر الدولة باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية.

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