2019/11/27 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، انطلاق فعالية بعنوان “تظاهرة صامتة” نظمها عشرات الشباب والشابات في نفق التحرير .وتأتي هذه الفعاليات حسب ناشطين، لايصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول احقية المطالب التي خرج لاجلها المتظاهرين منذ قرابة الشهرين، وتعبيرا عن رفضهم للاجراءات القمعية التي تمارسها السلطات ضد المحتجين سواء في بغداد او المحافظات الأخرى “.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: مقص ورداء أسود.. تظاهرة “صامتة” في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: مقص ورداء أسود.. تظاهرة “صامتة” في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).