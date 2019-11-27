لحظة بلحظة .. تغطية تطورات أحداث النجف

2019/11/27 | 23:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم في العراق ان مندسين قاموا بحرق اطارات على الطريق قرب القنصلية الايرانية ثم هاجموا العناصر الامنية المكلفة بالحماية، فيما أصيب ...

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