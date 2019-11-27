مكتب المرجع المدرسي ينفي حرق مكتبه

2019/11/27 | 23:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

نفى مكتب المرجع، محمد تقي المدرسي، في كربلاء المقدسة حرق مكتبه الشخصي اليوم الاربعاء.

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقت "العهد نيوز"، إنه

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