2019/11/27 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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الوطني الكردستاني يطالب عبد المهدي بالتحقيق بمقتل عائلة كردية في داقوق

يتبع ..

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن سائرون، رياض المسعودي، الاربعاء 27-11-2019 ان عمليات الاعتقال التي تجري بدون امر قضائي تعتبر خطفاً وتندرج ضمن العمليات الارهابية.

وقال المسعودي، لـ(بغداد اليوم)، أن الاجهزة الامنية المسؤولة الوحيدة عن حماية المو

بغداد اليوم-بغداد

قالت عضو هيأة النزاهة النيابية، النائب عالية نصيف، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019) ان هناك وزارتين تستنزفان أموال الدولة العراقية بالفساد، فيما أكدت أن الحكومة الحالية أكثر ثقلا بممارسة الفساد، من الحكومات السابقة.

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بغداد اليوم- بغداد

اعتبر رئيس هيأة النزاهة السابق، رحيم العكيلي، الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019، ان القوانين التي شرعها مجلس النواب خلال الفترة الماضية لمحاربة الفساد ’’محل شبهة"، مبينا ان الشعب العراقي بات لا يصدق القوى السيا

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