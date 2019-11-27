رشيد غويلب - وسط انشقاقات في صفوف اليمين المتطرف الحاكم / روح نضاليه تسود اجواء مؤتمر حزب العمل البرازيلي رشيد غويلب

2019/11/27 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب لا يزال هناك الكثير من حيوية النضال في أكبر حزب يساري في أمريكا اللاتينية.هذا ما عكسته أجواء مؤتمره السابع، الذي استضافته مدينة ساو باولو للفترة 2 –24 تشرين الثاني الحالي في قاعة احتفالات قديمة بناها المهاجرون البرتغاليون عام 1938.وشارك في اعمال المؤتمر 800 مندوب، سعوا خلال أيام المؤتمر الى التوصل الى الأجوبة الممكنة على الهجوم الليبرالي الجديد، والزحف العقائدي لليمين واستبداد حكومة رئيس الجمهور......

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