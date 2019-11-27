فاتن واصل - الفلاشة

2019/11/27 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاتن_واصل جلست في الحديقة المطلة على قصر عابدين، ليلة شتوية، الجو بارد مما جعل رعشة خفيفة تسري في جسدي، الحديقة نظيفة لا يرتادها الكثيرون..مصابيحها ذات الاضاءة الصفراء تضفي على كل شئ ..الاشجار، الممرات المتعامدة، المقاعد الحجرية، أوراق الشجر وحتى ظلالها غلالة حزن شفيفة تنسدل هنا وهناك كشبح مخيم في المكان.بعد برهة من الوقت نهضت لأمشي بين أحواض الزهور وأتلمس الدفء من الحركة..مررت برجل يجلس على أحد المقا......

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