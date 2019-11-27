مطالبة بتحقيق فوري في ازدياد قتل العوائل الكوردية بكركوك

2019/11/27 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب نواب قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، اليوم الاربعاء، باجراء تحقيق عاجل في ازدياد قتل العوائل الكوردية.

وقال نواب قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك في بيان ورد لشفق نيوز "نستنكر استشهاد عائلة كوردية بالكامل في منطقة حفتغار التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك، حيث تم قتل العائلة قرب سيطرة تابعة للجيش العراقي".

وطالب النواب "قيادة عمليات محافظة كركوك بالتحقيق العاجل والفوري وتقديم الجناة الى العدالة لينالوا جزائهم، كما وندعو الحكومة الاتحادية الى ارسال لجان مختصة للتحقيق في ازدياد حالات القتل بحق العوائل الكوردية وتكرارها وبصفتنا ممثلين عن الشعب نطالب ايضا القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتحقيق والكشف عن النتائج".

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