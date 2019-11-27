2019/11/27 | 23:18 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني #بالصور..خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا 3هناك تفاصيل اخرى بخصوص #بالصور..خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بالصور.. خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#بالصور.. خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).