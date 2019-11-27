#بالصور.. خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا


#بالصور.. خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا
2019/11/27 | 23:18 - المصدر: المركز الخبري الوطني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني #بالصور..

خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا 3هناك تفاصيل اخرى بخصوص #بالصور..

خيم المسعفين في النجف والاحصائيات تشير لأكثر من ٢٠٠ مصابا المركز الخبري الوطني.

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