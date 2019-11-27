عبد المهدي يأمر بتكليف ضباط لرئاسة اللجان الأمنية في المحافظات التي تشهد أحداث


عبد المهدي يأمر بتكليف ضباط لرئاسة اللجان الأمنية في المحافظات التي تشهد أحداث
2019/11/27 | 23:20 - المصدر: راديو المربد
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