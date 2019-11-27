الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل النفطي


الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل الفيل النفطي
2019/11/27 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، عن طرد مجموعات مسلحة من حقل الفيل النفطي، وسط غرب البلاد، والبالغة طاقته 70 ألف برميل يوميًا.

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