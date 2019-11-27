المباشرة بإخماد حريق القنصيلة الايرانية في النجف


المباشرة بإخماد حريق القنصيلة الايرانية في النجف
2019/11/27 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت فرق الدفاع المدني باخماد حريق مبنى القنصيلة الايرانية في النجف الاشرف.

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