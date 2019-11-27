2019/11/27 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت فرق الدفاع المدني باخماد حريق مبنى القنصيلة الايرانية في النجف الاشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بإخماد حريق القنصيلة الايرانية في النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بإخماد حريق القنصيلة الايرانية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).