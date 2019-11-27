محكمة البصرة تصدر 50 امرا بالقبض على اشخاص متهمين بقطع الشوارع

2019/11/27 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

كشف مصدر قضائي من البصرة، اليوم الاربعاء، بقيام محكمة البصرة باصدار 50 امر القبض بحق متهمين بقطع الشوارع.

وقال المصدرلـ"العهد نيوز"، ان "محكمة

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