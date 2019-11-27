بعد احداث النجف.. الاسدي: على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن المرجعية

2019/11/27 | 23:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم الاربعاء، على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن المرجعية.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، نعلن ان "ارواحنا وأجسادنا فداء لمرجعيتنا الدينية ونعلن اننا على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن حصننا وقائدنا ومرجعنا المفدى السيد علي السيستاني وجميع مراجعنا العظام خوفاً من استغلال الأحداث من قبل المندسين، المرجعية خط احمر".

واضاف "كلنا فداء للوطن والمرجعية الدينية ‏نعلن ان ارواحنا وأجسادنا فداء لمرجعيتنا الدينية، ونعلن اننا على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن حصننا وقائدنا ومرجعنا المفدى السيد علي السيستاني، وجميع مراجعنا العظام خوفاً من استغلال الأحداث من قبل المندسين".

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