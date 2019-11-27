2019/11/27 | 23:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بمشاركة البطاركة والكرادلة والسياسيين والمسيحيين من جميع أنحاء العالم في بودابست إنعقد المؤتمر الدولي حول الاضطهاد المسيحي.تضمن المؤتمر عنوانا رئيسيا “لدينا 245 مليون سبب لوجودنا” هنا هذا هو عدد الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد يوميًا بسبب معتقداتهم المسيحية ، هذا ما قاله وزير الدولة الهنغاري لمساعدة المسيحيين المضطهدين تريستان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إختتام المؤتمر الدولي حول الإضطهاد المسيحي في بوادبست) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إختتام المؤتمر الدولي حول الإضطهاد المسيحي في بوادبست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).