ثاثيرات الهاتف الذكي على الأطفال


ثاثيرات الهاتف الذكي على الأطفال
2019/11/27 | 23:49 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابراهيم عليكا ان المرحلة الأكثر أهمية في تربية الطفل وتكوينه الجسمي والجسدي والعقلي والأخلاقي، من يوم ولادته الى ان يتجاوز مرحلة البلوغ، من أكثر المراحل أهمية و أكثرها صعوبة و تقع هذه المسؤولية على عاتق الأسرة في المقام الأول.

حيث أن الأسرة لها الدور الأهم والأكبر في تربية الأبناء والبنات مرورا بالتنشئة الاجتماعية ولكنها ليست …

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