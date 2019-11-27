العيساوي: عمليات التخريب ستفقد التظاهرات الدعم المرجعي والشعبي


العيساوي: عمليات التخريب ستفقد التظاهرات الدعم المرجعي والشعبي
2019/11/27 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في تيار الحكمة الوطني المعارض، عباس العيساوي، ان عمليات التخريب في بغداد والمحافظات الجنوبية ستفقد التظاهرات الدعم المرجعي والشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيساوي: عمليات التخريب ستفقد التظاهرات الدعم المرجعي والشعبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيساوي: عمليات التخريب ستفقد التظاهرات الدعم المرجعي والشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب