العيساوي: عمليات التخريب ستفقد التظاهرات الدعم المرجعي والشعبي

2019/11/27 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في تيار الحكمة الوطني المعارض، عباس العيساوي، ان عمليات التخريب في بغداد والمحافظات الجنوبية ستفقد التظاهرات الدعم المرجعي والشعبي.

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