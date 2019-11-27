الإصابة تبعد لاعب توتنهام لفترة طويلة

2019/11/27 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن توتنهام، اليوم الأربعاء، أن لاعبه سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل، قد تستلزم خضوعه لجراحة.

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