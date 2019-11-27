الأسدي: مستعدون للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن المرجعية

2019/11/27 | 23:53 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- قال رئيس كتلة السند النيابية احمد الأسري ،الأربعاء، نعلن عن استعدادنا للدفاع عن قائدنا السيستاني وجميع مراجعنا خوفا من استغلال الأحداث من قبل المندسين .واوضح الأسدي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” تابعته وكالة /SNG/،اننا “نعلن ان ارواحنا وأجسادنا فداء لمرجعيتنا الدينينة ، ونعلن اننا على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع ...

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