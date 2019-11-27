نجم الجبوري يعلن رسمياً تنصيبه «محافظاً» على نينوى

2019/11/27 | 23:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن قائد عمليات #نينوى السابق، اللواء #نجم_الجبوري، اليوم الأربعاء، عن حصوله على موافقة رئيس الجمهورية #برهم_صالح، لتنصيبه محافظاً على نينوى.إعلان الجبوري جاء، عبر صفحته على موقع […]

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