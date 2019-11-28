مجاميع دخلت مبنى القنصلية الايرانية بعد ان انسحبت قوات الامن العراقية من المبنى

2019/11/28 | 00:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت عناصر مكافحة الشغب العراقية مجموعة مجهولة حاولت اقتحام مبنى القنصلية الايرانية في النجف الاشرف بالعراق....

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