مجاميع دخلت مبنى القنصلية الايرانية بعد ان انسحبت قوات الامن العراقية من المبنى


مجاميع دخلت مبنى القنصلية الايرانية بعد ان انسحبت قوات الامن العراقية من المبنى
2019/11/28 | 00:05 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صدت عناصر مكافحة الشغب العراقية مجموعة مجهولة حاولت اقتحام مبنى القنصلية الايرانية في النجف الاشرف بالعراق....

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