الى الابطال ... محمد صادق الهاشمي

2019/11/28 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

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لا وقت للتفرج والتلاؤم والتأمل والتريث فان عدوكم يتربص بكم ريب المنون لاجتثاثكم من خلال حرق العراق والدفع بعناصر مستعدة لذبحه من

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