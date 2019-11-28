الشيخ الامين: من يعتقد انه يستطيع المساس بالسيد السيستاني فهو واهم

2019/11/28 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، مساء اليوم الاربعاء، ان "من يستطيع المساس بالسيد السيستاني فهو واهم.

وقال

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