الخزعلي يهدد والفتح يعلن جاهزيته: لن نسكت إذا تعرضت المرجعية لأي تهديد

2019/11/28 | 00:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، بعدم السكوت في حال تعرضت المرجعية العليا بمدينة النجف لأي تهديد.وكتب الخزعلي في تغريدة له بمنصة تويتر، إثر الأحداث التي شهدتها النجف اليوم من حرق لجدار القنصلية الإيرانية بالمحافظة واطلاق تحذيرات بشأن وجود تهديد أمني للمرجع اية الله السيستاني: انه” ‏كل من يعتقد […]

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