الخزعلي يتوجه الى النجف بشكل عاجل


الخزعلي يتوجه الى النجف بشكل عاجل
2019/11/28 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ متابعة

توجه الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي مساء ،الاربعاء 7 تشرين الثاني 2019، الى ...

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