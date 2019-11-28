#محمد المثلوثي - مشروع قيس سعيد: تغيير النظام أم ترميمه


#محمد المثلوثي - مشروع قيس سعيد: تغيير النظام أم ترميمه
2019/11/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_المثلوثي في ظل السيطرة المطلقة للرأسمال (كعلاقة اجتماعية) على مجمل الحياة الاجتماعية وبسط نفوذ أسلوبه المباشر في الإنتاج على كل أساليب الإنتاج التقليدية واستيعابها ضمن آليات تراكمه، أصبح الفرد منعزلا عن الوسائل الواقعية لتحققه الفردي، وذلك بعزله اليومي عن وسائل انتاج حياته الخاصة.

ولعل أهم مظهر لهذه العملية التاريخية هو عزل البشر عن الأرض ومن ثمة دفعهم للنزوح القسري نحو المدن حيث يشكلون ذرات فردية لا تملك ......

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