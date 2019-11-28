2019/11/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لا أحد ينكر أن العراق اليوم وبفضل السياسات الفاشلة والمحبطة التي أختطتها الحكومات المتعاقبة منذ حتى ما قبل 2003 يواجه وضعا إقليميا بالغ الخطورة والتعقيد، هذه السياسات التي قدمت مصالح الأيديولوجيا ومتطلبات صراعها مع الأخر على مصلحة الوطن والشعب، وكان من نتائج ذلك أن وجدت نفسها في أتون تنازع دائم بين أن تضحي بالمصالح الوطنية العليا للعراق أو المضي بعناد وغباء فيه دون أن تتمكن من حصاد شيء ما يعادل أو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - العراق في قلب العاصفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - العراق في قلب العاصفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).