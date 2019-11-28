#عباس علي العلي - العراق في قلب العاصفة


#عباس علي العلي - العراق في قلب العاصفة
2019/11/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي لا أحد ينكر أن العراق اليوم وبفضل السياسات الفاشلة والمحبطة التي أختطتها الحكومات المتعاقبة منذ حتى ما قبل 2003 يواجه وضعا إقليميا بالغ الخطورة والتعقيد، هذه السياسات التي قدمت مصالح الأيديولوجيا ومتطلبات صراعها مع الأخر على مصلحة الوطن والشعب، وكان من نتائج ذلك أن وجدت نفسها في أتون تنازع دائم بين أن تضحي بالمصالح الوطنية العليا للعراق أو المضي بعناد وغباء فيه دون أن تتمكن من حصاد شيء ما يعادل أو......

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