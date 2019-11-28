مصدر يكشف تفاصيل عملية الشغب في سجن تسفيرات الموصل

2019/11/28 | 00:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن عمليات الشغب التي حدثت في سجن تسفيرات الموصل، سيطرة عليها القوات الأمنية ولا يوجد هروب للسجناء.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” أن “عملية شغب، حدثت داخل سجن استخبارات الشرطة في منطقة الفيصلية من قبل معتقلي داعش وحصل اطلاق نار”.وأضاف، “تمت السيطرة على الوضع ولا صحة لهروب المعتقلين […]

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