المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تعيين أي حاكم عسكري للمحافظات


المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تعيين أي حاكم عسكري للمحافظات
2019/11/28 | 00:22 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تعيين أي حاكم عسكري للمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 00:22.

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