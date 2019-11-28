السعودية والإمارات توقعان 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية


السعودية والإمارات توقعان 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية
2019/11/28 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} وقعت الإمارات والسعودية، 4 مذكرات تفاهم جديدة في مجال الثقافة والصحة، والفضاء والأمن الغذائي، وسبع مبادرات استراتيجية، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين الطرفين.

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