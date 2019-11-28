2019/11/28 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وقعت الإمارات والسعودية، 4 مذكرات تفاهم جديدة في مجال الثقافة والصحة، والفضاء والأمن الغذائي، وسبع مبادرات استراتيجية، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين الطرفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية والإمارات توقعان 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية والإمارات توقعان 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).