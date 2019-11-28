قائد عمليات نينوى يكشف حقيقة هروب سجناء


قائد عمليات نينوى يكشف حقيقة هروب سجناء
2019/11/28 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قائد عمليات نينوى، نومان الزوبعي، حقيقة هروب سجناء من سجن في نينوى.

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