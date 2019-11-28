2019/11/28 | 00:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: مستعدون لنكون فورا سوراً يدافع عن جميع مراجعنا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي: مستعدون لنكون فورا سوراً يدافع عن جميع مراجعنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).