مراسلنا في الموصل: احباط محاولة هروب متهمين من مديرية الاستخبارات والشرطة تسيطر على الموقف


مراسلنا في الموصل: احباط محاولة هروب متهمين من مديرية الاستخبارات والشرطة تسيطر على الموقف
2019/11/28 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا في الموصل: احباط محاولة هروب متهمين من مديرية الاستخبارات والشرطة تسيطر على الموقف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 00:28.

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