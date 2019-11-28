العراق: محتجون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية بالنجف

2019/11/28 | 00:35 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على خلفية اتهام إيران بدعم الأحزاب السياسية والنظام الذي يتهمونه بالفساد، قام متظاهرون عراقيون الأربعاء باقتحام القنصلية الإيرانية في النجف وأضرموا النيران فيها بحسب ما ذكرت الشرطة العراقية.



وقد شهد العراق، وخصوصا منطقة الجنوب، شللا شبه كامل مع قطع للطرقات وإغلاق المدارس والدوائر الحكومية، وقد أدت المواجهات إلى سقوط 5 قتلى بعد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

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