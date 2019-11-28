شاهد.. هذا ماخلفه اقتحام المندسين للقنصلية الايرانية في العراق

2019/11/28 | 00:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان مندسون اقدموا مساء الاربعاء بحرق اطارات على الطريق قرب القنصلية الايرانية في النجف الاشرف ثم هاجموا العناصر الامنية المكلفة بالحماية....

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