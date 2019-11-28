عمليات الموصل تنفي حدوث أي حالة هروب بسجن التسفيرات في المحافظة (موسع)


عمليات الموصل تنفي حدوث أي حالة هروب بسجن التسفيرات في المحافظة (موسع)
2019/11/28 | 00:38 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - الموصل

نفت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، وجود أي حالة هروب بسجن التسفيرات في الموصل.

وقال قائد العمليات، اللواء الركن نومان الزوبعي، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الموصل تنفي حدوث أي حالة هروب بسجن التسفيرات في المحافظة (موسع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الموصل تنفي حدوث أي حالة هروب بسجن التسفيرات في المحافظة (موسع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب