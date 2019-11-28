عمليات الموصل تنفي حدوث أي حالة هروب بسجن التسفيرات في المحافظة (موسع)

2019/11/28 | 00:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

نفت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، وجود أي حالة هروب بسجن التسفيرات في الموصل.

وقال قائد العمليات، اللواء الركن نومان الزوبعي، في

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