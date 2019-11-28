عملية شغب داخل سجن التسفيرات في منطقة الفيصلية في الموصل

2019/11/28 | 00:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بحدوث عملية شغب داخل سجن التسفيرات في منطقة الفيصلية بالموصل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "قبل قليل عملية شغب داخل سجن التسفيرات في منطقة الفيصلية داخل الموصل من قبل معتقلين".

وااضاف انه "حصل اطلاق نار (من قبل الحماية) وحاليا تمت السيطرة على الوضع ولا صحة لهروب سجناء من السجن".

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