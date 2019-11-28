الخزعلي: واهم من يعتقد انه يمكن ان يمس السيستاني

2019/11/28 | 00:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الأمين العام لحركة اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الاربعاء، واهم من يعتقد انه يمكن ان يمس المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني.

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة على "تويتر" وتابعتها "الغد برس"، ان" كل من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من سماحة السيد السيستاني فهو واهم اشد الوهم".



وأضاف" أبناء المرجعية من انتصر على اكبر قوة ظالمة موجودون بالميدان وجاهزون (والي يجي هله بيه)".

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