نائب يتساءل: كيف نحفظ أمن النجف ومحافظها ومدير شرطتها خارج المحافظة والطرف الثالث موجود وجاهز؟

2019/11/28 | 01:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن محافظة النجف، عدنان الزرفي، اليوم الأربعاء، كيف نحفظ أمن النجف ومدير شرطتها ومحافظها غير موجودين في المحافظة والطرف الثالث جاهز ومستعد.وذكر الزرفي في تغريدة له، أن، “في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة مدير شرطة النجف ايفاد خارج العراق والمحافظ خارج المحافظة وطرف ثالث موجود وجاهز و مرتب كيف يمكن ان نحفظ أمن […]

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