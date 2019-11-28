لينا الشّيخ - حشمة - -هيمنة اللّيدي-- ملامح السّرد النّسويّ في رواية -حكايات اللّيدي ندى- للكاتبة كلارا سروجي شجراوي

2019/11/28 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لينا_الشّيخ_-_حشمة تتجلّى مضامين السّرد النّسويّ في رواية "حكايات اللّيدي ندى" للكاتبة كلارا سروجي – شجراوي في محورين أساسيّين: الخاصّ والعامّ؛ فلا تنغلق الكاتبة على قضايا المرأة الذّاتيّة، بل تعنى أوّلًا بمحور الذّات ثمّ تنفتح على المحاور العامّة: الهموم الوطنيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والدّينيّة، وذلك في مجتمعها العربيّ المحلّيّ الفلسطينيّ فيما يطلق عليه بـ" عرب الدّاخل"، أو "عرب الـ 48"، وفي الوطن العربيّ أيضًا......

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