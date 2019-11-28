مراسل العالم: الاوضاع بدأت تعود الى طبيعتها في النجف الاشرف

2019/11/28 | 01:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم بأن الاوضاع بدأت تعود تدريجيا الى طبيعتها في المدينة القديمة في النجف الاشرف....

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