مراسل العالم: الاوضاع بدأت تعود الى طبيعتها في النجف الاشرف


مراسل العالم: الاوضاع بدأت تعود الى طبيعتها في النجف الاشرف
2019/11/28 | 01:07 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مراسل قناة العالم بأن الاوضاع بدأت تعود تدريجيا الى طبيعتها في المدينة القديمة في النجف الاشرف....

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