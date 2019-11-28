خامنئي يعلن أحباط مؤامرة خطيرة جداً ومنظمة العفو:143 قتيلاً في تظاهرات ايران

2019/11/28 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬أحبطت‭ ‬مؤامرة‭ ‬‮«‬خطيرة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬التظاهرات‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬واندلعت‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬البنزين‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تشهدها‭ ‬ايران‭.‬وتتهم‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واسرائيل،‭ ‬عدوتا‭ ‬إيران،‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات‭ […]

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